Запорожские власти рассказали о ситуации вокруг АЭС

«Мы полностью контролируем ситуацию в Запорожской области с атомной станцией, реакторы работают в основном на теплоэнергию, которая направлена на обеспечение теплом города Энергодар », — сказал Балицкий .

По словам представителя власти, два реактора станции работают на небольшую мощность — этого хватает, чтобы содержать и город, и саму станцию. Балицкий отметил, что обстрелы АЭС почти прекратились.