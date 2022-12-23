Запорожские власти рассказали о ситуации вокруг АЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС) практически прекратились. Об этом заявил врио губернатора области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.
«Мы полностью контролируем ситуацию в Запорожской области с атомной станцией, реакторы работают в основном на теплоэнергию, которая направлена на обеспечение теплом города Энергодар», — сказал Балицкий.
По словам представителя власти, два реактора станции работают на небольшую мощность — этого хватает, чтобы содержать и город, и саму станцию. Балицкий отметил, что обстрелы АЭС почти прекратились.
Ранее стало известно, что глава «Росатома» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси согласовали декларацию по созданию зоны безопасности на ЗАЭС.