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50 минут назад

Запорожские власти рассказали о ситуации вокруг АЭС

Lenta.ru

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС) практически прекратились. Об этом заявил врио губернатора области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

Запорожские власти рассказали о ситуации вокруг АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы полностью контролируем ситуацию в Запорожской области с атомной станцией, реакторы работают в основном на теплоэнергию, которая направлена на обеспечение теплом города Энергодар», — сказал Балицкий.

По словам представителя власти, два реактора станции работают на небольшую мощность — этого хватает, чтобы содержать и город, и саму станцию. Балицкий отметил, что обстрелы АЭС почти прекратились.

Ранее стало известно, что глава «Росатома» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси согласовали декларацию по созданию зоны безопасности на ЗАЭС.

Общество,Рафаэль Гросси,Евгений Балицкий,Алексей Лихачев,МАГАТЭ,Росатом,
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