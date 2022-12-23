ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 78%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за последнюю неделю снизился на 0,2 п. п. и составляет 78,1%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.

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"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,1% участников опроса (минус 0,2 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 74,3% (без изменений)", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 48,6% опрошенных (плюс 0,7 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 51,1% респондентов (минус 0,3 п. п.). О доверии Мишустину заявили 59,6% (минус 1,3 п. п. за неделю).

Уровень поддержки "Единой России" составил 37,3% (минус 0,6 п. п. за неделю), КПРФ - 11% (плюс 0,7 п. п.), "Новых людей" - 4,6% (без изменений), ЛДПР - 9,6% (плюс 1,3 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 5,4% (минус 0,5 п. п. за неделю).