ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 78%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за последнюю неделю снизился на 0,2 п. п. и составляет 78,1%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.
"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,1% участников опроса (минус 0,2 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 74,3% (без изменений)", - отмечается в исследовании.
Деятельность правительства РФ одобряют 48,6% опрошенных (плюс 0,7 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 51,1% респондентов (минус 0,3 п. п.). О доверии Мишустину заявили 59,6% (минус 1,3 п. п. за неделю).
Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,1% (минус 0,7 п. п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,7% (минус 0,8 п. п. за неделю), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,9% (плюс 0,2 п. п. за неделю), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 17% (плюс 1,4 п. п. за неделю).
Уровень поддержки "Единой России" составил 37,3% (минус 0,6 п. п. за неделю), КПРФ - 11% (плюс 0,7 п. п.), "Новых людей" - 4,6% (без изменений), ЛДПР - 9,6% (плюс 1,3 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 5,4% (минус 0,5 п. п. за неделю).
Опрос проводился с 12 по 18 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.