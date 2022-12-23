Forbes составил рейтинг лучших российских вузов

Журнал Forbes представил рейтинг 100 лучших российских вузов 2022 года, оцененных по пяти параметрам. Первое место занял Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), следует из рейтинга, опубликованного журналом в пятницу.

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В итоговый рейтинг вошли 100 российских вузов. Оценка проводилась по пяти параметрам: востребованность выпускников, качество нетворкинга (создание и развитие сети полезных знакомств) и преподавания, международная репутация, фактор Forbes (сколько выпускников оказывались в списках Forbes).

НИУ ВШЭ занял первое место с итоговой оценкой в 82 балла из 100 возможных. Вторую строчку рейтинга занял Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова с 75 баллами, третью - Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) МФТИ с 69 баллами.

Отмечается, что при подсчетах рейтинга были использованы данные мониторинга деятельности учреждений высшего образования, который был подготовлен Минобрнауки. Также были использованы результаты опроса Forbes о 100 лучших работодателях России и данные из открытых источников. В рейтинге не учитывались филиалы, религиозные и военные вузы, а также учебные заведения, обучающие только по постдипломным программам.