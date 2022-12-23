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1 час назад

Forbes составил рейтинг лучших российских вузов

ТАСС

Журнал Forbes представил рейтинг 100 лучших российских вузов 2022 года, оцененных по пяти параметрам. Первое место занял Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), следует из рейтинга, опубликованного журналом в пятницу.

Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В итоговый рейтинг вошли 100 российских вузов. Оценка проводилась по пяти параметрам: востребованность выпускников, качество нетворкинга (создание и развитие сети полезных знакомств) и преподавания, международная репутация, фактор Forbes (сколько выпускников оказывались в списках Forbes).

НИУ ВШЭ занял первое место с итоговой оценкой в 82 балла из 100 возможных. Вторую строчку рейтинга занял Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова с 75 баллами, третью - Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) МФТИ с 69 баллами.

Среди других университетов - Санкт-Петербургский государственный университет СПбГУ (58 баллов), Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (50 баллов), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (49 баллов) и другие.

Отмечается, что при подсчетах рейтинга были использованы данные мониторинга деятельности учреждений высшего образования, который был подготовлен Минобрнауки. Также были использованы результаты опроса Forbes о 100 лучших работодателях России и данные из открытых источников. В рейтинге не учитывались филиалы, религиозные и военные вузы, а также учебные заведения, обучающие только по постдипломным программам.

Первый рейтинг вузов Forbes представил в 2018 году, тогда лучшими вузами стали РЭШ, РАНХиГС и МФТИ.

Общество,МИФИ,РАНХиГС,ВШЭ,МГИМО,МГУ,
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