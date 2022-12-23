В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
12 минут назад

Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 2 января

Лера Букина

Росавиация проинформировала о продлении до 2 января режима ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России. Соответствующей информацией ведомство поделилось в своем официальном Telegram-канале.

Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 2 января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, полеты временно ограничили в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Вместе с тем подчеркивается, что остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.

Режим ограничений на выполнение полетов начал действовать с 24 февраля – после начала спецоперации РФ на Украине. РЖД увеличили количество поездов на маршрутах из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России с целью обеспечения их транспортной доступности. Сообщалось о формировании Министерством транспорта временного хаба на базе сочинского аэропорта.

Осенью власти страны сообщали о планах выделить свыше 2 млрд рублей на оказание поддержки временно закрытых аэропортов РФ. Как отмечалось, данная мера сохранит коллективы аэропортов, а также возобновит обслуживание рейсов при первой возможности. Летом стало известно о перечислении Росавиацией 54 млрд рублей субсидий по нескольким программам господдержки авиакомпаниям и аэропортам.

Общество,РЖД,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители