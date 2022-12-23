Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 2 января

Росавиация проинформировала о продлении до 2 января режима ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России. Соответствующей информацией ведомство поделилось в своем официальном Telegram-канале.

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Так, полеты временно ограничили в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Вместе с тем подчеркивается, что остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.

Режим ограничений на выполнение полетов начал действовать с 24 февраля – после начала спецоперации РФ на Украине. РЖД увеличили количество поездов на маршрутах из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России с целью обеспечения их транспортной доступности. Сообщалось о формировании Министерством транспорта временного хаба на базе сочинского аэропорта.