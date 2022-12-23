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52 минуты назад

В Минпросвещения рассказали о наработках по новому учебнику истории

Говорит Москваиещё 2

Их представят в январе-феврале 2023 года. В нём отразят новейшие события, такие как спецоперация, вхождение в состав России четырёх новых субъектов и санкции Запада в отношении Москвы.

В Минпросвещения рассказали о наработках по новому учебнику истории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рабочую группу и организацию этой работы возглавил Владимир Мединский. Он активно общается с действующими авторами», — рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, учебник будет создан на основе существующих изданий, но с учётом новейших событий.

При этом на создание учебного пособия может потребоваться около года.

Президент Владимир Путин 7 декабря назвал вопросом общенационального значения появление новых школьных учебников по истории и обществознанию.

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