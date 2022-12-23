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34 минуты назад

Назван топ-7 наиболее востребованных IT-специалистов

Вечерняя Москва

Аналитики сервиса SuperJob составили топ-7 наиболее востребованных направлений среди IT-специалистов в 2022 году.

Назван топ-7 наиболее востребованных IT-специалистов
Фото: depositphotosdepositphotos

Так, в список попали специалисты в сферах инжиниринга, разработки ПО, управления продуктами или проектами, внедрения и сопровождения ПО, системного администрирования, аналитики, информационной безопасности и защите информации.

В сервисе также назвали и зарплаты, на которые могут рассчитывать IT-специалисты.

К примеру, начинающим программистам PHP и Python предлагают 90-120 тысяч рублей (после уплаты налогов), Ruby и C++ —100-120 тысяч рублей, а Java — 100 -130 тысяч рублей.

В исследовании отмечается, что уровень предлагаемых зарплат программистов напрямую связан со «сложностью» и «престижностью» образования, которое они получили. Наиболее высокие средние заработки в 2022 году были у выпускников МФТИ, МГУ имений Ломоносова ИТМО, МГТУ имени Н.Э.Баумана и МИФИ, передает РБК.

До этого стало известно, что 42 процента граждан России думают о смене профессии в 2023 году. Среди основных причин переквалификации участники опроса выделили: 62 процента — хотели бы более высокую и стабильную зарплату, 37 процентов — ищут более востребованную специальность, 16 процентов — хотели бы решать более интересные задачи.

Общество,МИФИ,МГУ,
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