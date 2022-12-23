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31 минуту назад

Патриарх Кирилл обеспокоился притоком мигрантов в Россию

Елена Прошина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обеспокоен большим количеством мигрантов на территории России. Он считает, что их дальнейшее увеличение может негативно сказаться на сохранении духовных традиций. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на сайт Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл обеспокоился притоком мигрантов в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Патриарх подчеркнул, что большой приток носителей других обычаев может обернуться серьезным изменением жизни граждан России. По его словам, в такой ситуации будет сложно сохранить «духовные ценности» и привел в пример ситуацию в Косово.

Глава РПЦ обратился к властям с просьбой задаться вопросом, какие ценности проповедуют мигранты, как относятся к гражданам России и не следует ли принять меры для сохранения идентичности.

Он указал, что приток иностранных граждан можно объяснить желанием властей решить экономические проблемы страны, однако подобные меры также увеличивают конкуренцию: многие россияне сегодня не могут найти работу. Кроме того, увеличение числа мигрантов приводит к росту конфликтов и преступности, в том числе на религиозной и национальной почве.

Патриарх Кирилл считает, что на фоне напряженных отношений с Западом подобная ситуация внутри страны может стать серьезной угрозой. Он подчеркнул, что Россия остается открытой страной для людей любых национальностей, но только в том случае, если они проявляют уважение в ответ.

Общество,Патриарх Кирилл,РПЦ,
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