Патриарх Кирилл обеспокоился притоком мигрантов в Россию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обеспокоен большим количеством мигрантов на территории России. Он считает, что их дальнейшее увеличение может негативно сказаться на сохранении духовных традиций. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на сайт Русской православной церкви.

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Патриарх подчеркнул, что большой приток носителей других обычаев может обернуться серьезным изменением жизни граждан России. По его словам, в такой ситуации будет сложно сохранить «духовные ценности» и привел в пример ситуацию в Косово.

Глава РПЦ обратился к властям с просьбой задаться вопросом, какие ценности проповедуют мигранты, как относятся к гражданам России и не следует ли принять меры для сохранения идентичности.

Он указал, что приток иностранных граждан можно объяснить желанием властей решить экономические проблемы страны, однако подобные меры также увеличивают конкуренцию: многие россияне сегодня не могут найти работу. Кроме того, увеличение числа мигрантов приводит к росту конфликтов и преступности, в том числе на религиозной и национальной почве.