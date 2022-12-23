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50 минут назад

Россияне перечислили самые бесполезные покупки

Мослента

Самые бесполезные покупки перечислили 1600 россиян в ходе опроса сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. При этом 49 процентов из них отметили, что вообще не имели опыта необдуманных трат.

Россияне перечислили самые бесполезные покупки
Фото: Jacek Dylag / UnsplashJacek Dylag / Unsplash

Больше всего респондентов — шесть процентов — рассказали об ошибках с одеждой или обувью. На втором месте в рейтинге оказалась косметика и парфюмерия (три процента голосов), а на третьем — бытовая техника (два процента). Еще по одному проценту опрошенных посчитали ненужным покупку украшений, автомобиля, гаджетов, телевизора и определенных продуктов.

24 процента россиян выбрали вариант «другое», к которому отнесли траты на абонемент в тренажерный зал, алкоголь, сигареты, курсы, книги, подарки, посуду, мебель и другие предметы.

Ранее россияне раскрыли суммы трат на празднование Нового года. Абсолютное большинство респондентов (76 процентов) рассчитывают потратить на подарки родным и близким до десяти тысяч рублей.

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