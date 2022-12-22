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48 минут назад

Врачи в Донецке отказались оперировать Рогозина

Елена Прошина

Рогозина не стали оперировать в Донецке и Ростове-на-Дону

Врачи в Донецке отказались оперировать Рогозина
Фото: ТАССТАСС

Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию раненному экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину из-за ее сложности. Об этом «РИА Новости» сообщил его помощник.

По его словам, Рогозину пока не сделали операцию, поскольку врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились ее провести из-за сложности. На данный момент экс-главу «Роскосмоса» планируют транспортировать в Москву, где решение о хирургическом вмешательстве примет консилиум врачей.

Напомним, что Рогозин получил ранение в результате обстрела ВСУ гостиницы в Донецке, где он принимал участие во встрече, сегодня, 22 декабря. Его госпитализировали с осколком мины в районе позвоночника. Местные врачи позже сообщили, что не смогут провести операцию Рогозину по удалению инородного тела и его доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону.

Рогозин раскрыл подробности о своем ранении

Также в результате удара ВСУ пострадали премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Еще двое человек погибли.

Общество,Виталий Хоценко,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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