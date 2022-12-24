Daily Mail: британцы выгнали из дома тысячи украинских беженцев с детьми

В Великобритании количество бездомных украинских беженцев в новом году заметно увеличится. Об этом написало Daily Mail, а перевело ИноСМИ. Местные жители сталкиваются со сложностями из-за разразившегося в государстве кризиса стоимости жизни, и им хочется, чтобы в их домах больше не было чужих людей.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владимир Жабриков © URA.RU

Более 108 тысяч жителей Украины прибыли в Туманный Альбион по схеме “Жилье для украинцев” (еще 42 600 украинцев приехали к родственникам по “семейной схеме”). Владельцы обещают предоставить дом минимум на шесть месяцев, за что они получают пособия в размере 350 фунтов стерлингов в месяц.

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Однако для многих украинских стихийных мигрантов этот шестимесячный рубеж проживания в домах жителей Соединённого Королевства либо уже наступил, либо совсем скоро наступит, в связи с чем колоссальное число украинских семей вынуждены искать временное жилье.

В данный момент более 2000 семей с детьми и 900 человек, приехавших в одиночку, остались без крова. Это на 800 человек больше, чем в прошлом месяце. Около половины из них раньше жили по программе “Жилье для украинцев”.

В 2021 году Наталья Тенянко, её дочка-подросток и пожилые родителями весело отмечала Рождество в своей квартире в Мариуполе (на юго-востоке Украины).

16 марта Наталья и Алекса сели в машину и покинули город под грохот артиллерийского обстрела. Родители Натальи отказались уезжать.

Взяв с собой всего по одному рюкзаку, мать и дочь сначала бежали в Польшу, а оттуда поехали в Швейцарию, где у их друзей есть квартира. Однако скоро пришлось уезжать.

Мать и дочь поехали в Туманный Альбион (в Норвич), где жила сестра подруги Натальи Анна и её муж Джон.

Супруги предложили семье Тенянко убежище в рамках программы “Жилье для украинцев” (Homes For Ukraine). Наталья устроилась на работу в кафе, а Алекса пошла в местную школу. Но им пришлось переезжать из-за того, что семье потребовалась комната, где их разместили.

В данный момент Наталья и Алекса временно живут в хостеле (в 10 километрах от Норвича) с общей кухней и электрообогревателями. Они могут там жить 45 дней, пока местный совет ищет им иной дом.

Наталья и Алекса пока не могут возвратиться на родину, так как Мариуполь разрушен. Её родители бежали в деревню.