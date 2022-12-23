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10 минут назад

Кейт Миддлтон рассказала, почему королева Елизавета II больше всего любила Рождество

Газета.Ruиещё 2

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон раскрыла причину, почему Елизавета II больше других праздников любила Рождество. Об этом она рассказала в кратком рождественском видеообращении.

Кейт Миддлтон рассказала, почему королева Елизавета II любила Рождество
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Для Ее Величества Рождество было близко к сердцу и она воспринимала его, как время, которое объединяло людей и напоминало о важности веры, дружбы и семьи, а также о необходимости проявлять сочувствие и сострадание», — говорилось в сообщении.

Кейт Миддлтон также добавила, почему сама любит этот праздник.

«Прошлогоднее мероприятие напомнило мне о том, что я больше всего люблю в Рождестве: видеть, как люди собираются вместе, празднуют и переживают особые моменты, в то же время думая о прошедшем годе», — заключила принцесса Уэльская.

В конце декабря принцесса Уэльская Кэтрин получила от Карла III звание полковника Ирландской гвардии, которое ранее носил принц Уильям. Своего старшего сына король объявил полковником Валлийской гвардии. Новый титул появился и у королевы-консорта Камиллы Паркер-Боулз: монарх назначил свою жену полковником Гренадерской гвардии, которым ранее был опальный принц Эндрю.

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