Путин назвал востребованную профессию в России

Президент РФ Владимир Путин назвал профессию психотерапевта востребованной. Об этом он заявил во время посещения выставочной зоны молодежных проектов Дома молодежи в Манеже, передает РИА Новости.

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В ходе визита глава государства пообщался с ребятами. Один из участников рассказал, что по образованию он психиатр и психотерапевт.

"Востребованная специальность... В целом она востребованная", - сказал Путин.

Он отметил, что данная профессия является востребованной в мире, в том числе в России.

"Темп жизни меняется. Он становится мощным, быстрым. Все бежит перед глазами. Человек нуждается часто в поддержке. Особенно таких специалистов, как вы", - отметил российский лидер.