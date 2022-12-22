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37 минут назад

Путин назвал востребованной в России и мире профессию психотерапевта

Газета.Ruиещё 3

Президент РФ Владимир Путин назвал профессию психотерапевта востребованной. Об этом он заявил во время посещения выставочной зоны молодежных проектов Дома молодежи в Манеже, передает РИА Новости.

Путин назвал востребованную профессию в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе визита глава государства пообщался с ребятами. Один из участников рассказал, что по образованию он психиатр и психотерапевт.

"Востребованная специальность... В целом она востребованная", - сказал Путин.

Он отметил, что данная профессия является востребованной в мире, в том числе в России.

"Темп жизни меняется. Он становится мощным, быстрым. Все бежит перед глазами. Человек нуждается часто в поддержке. Особенно таких специалистов, как вы", - отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что службы психологической помощи в России не развиваются нужным образом, хотя "15% россиян нуждаются в психологической помощи".

Общество,Владимир Путин,
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