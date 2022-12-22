Путин назвал востребованную профессию в России

Президент РФ Владимир Путин назвал профессию психотерапевта востребованной. Об этом он заявил во время посещения выставочной зоны молодежных проектов Дома молодежи в Манеже, передает РИА Новости.
В ходе визита глава государства пообщался с ребятами. Один из участников рассказал, что по образованию он психиатр и психотерапевт.
"Востребованная специальность... В целом она востребованная", - сказал Путин.
Он отметил, что данная профессия является востребованной в мире, в том числе в России.
"Темп жизни меняется. Он становится мощным, быстрым. Все бежит перед глазами. Человек нуждается часто в поддержке. Особенно таких специалистов, как вы", - отметил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что службы психологической помощи в России не развиваются нужным образом, хотя "15% россиян нуждаются в психологической помощи".