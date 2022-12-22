Россияне рассказали, какие профессии планируют получить в 2023 году

Согласно исследованию, чаще всего респондентов мотивирует учиться любознательность

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Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и образовательная онлайн-платформа Edutoria опросили более 250 тысяч россиян в рамках исследования об онлайн-образовании. В результате выяснилось, что 47% опрошенных планируют пройти онлайн-курсы в течение года или позже. Остальные ещё не определились и изучают рынок.

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Что касается направления для обучения в будущем, большая часть опрошенных выбрала бы для себя профессию, связанную с ИТ (33%) и креативными специальностями (32%). В качестве предпочтительных направлений обучения респонденты рассматривают предпринимательство и бизнес (14%), финансы и инвестиции (14%), маркетинг (7%). Мотивацией для участников опроса стали любознательность (40%), желание больше зарабатывать (32%), карьерные амбиции (16%) и планирование «запасных» вариантов карьеры (12%).

Среди участников исследования 35% проходили онлайн-курсы в последние 3 месяца. Респонденты посчитали наиболее важным при выборе онлайн-платформы: подтверждение знаний (сертификат или диплом) (39%) и индивидуальную программу обучения (27%), разнообразие курсов (14%), гибкие финансовые условия (рассрочка, кредит, скидки и бонусы за покупки) (12%), а также интерактивный контент и геймификацию (8%).

Чаще всего получение дополнительного образования откладывают из-за экономии средств – так ответили 27% участников опроса. Еще одна причина заключается в том, что многие россияне не знают, чему учиться — 24%. Респонденты также выделили нехватку времени (14%), слабую мотивацию или лень (14%), отсутствие или ограниченное количество качественных образовательных программ (12%). Реже опрошенных останавливали сложность применения новых знаний на практике (7%) и большое количество программ и трудности в выборе (2%).

В год 36% респондентов готовы потратить на онлайн-курсы до 30 000 рублей, 17% – до 5 000 рублей, 15% опрошенных – более 100 000 рублей. Остальные затруднились сформулировать примерный бюджет.