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20 минут назад

Жена Рогозина прокомментировала сообщения о контузии после обстрела в Донецке

Lenta.ruиещё 4

Жена бывшего гендиректора госкорпорации «Роскосмос», руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла информацию о том, что получила тяжелую контузию после обстрела Донецка со стороны Украины. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Жена Рогозина прокомментировала сообщения о контузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, знакомый с Рогозиным, сообщил, что «ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале» и «все сложнее», а у жены экс-главы «Роскосмоса» — тяжелая контузия.

«У меня нет тяжелой контузии, слава Богу. У мужа ранение», — написала Рогозина, опровергая эту инфрмацию.

Общество,Олег Царев,Дмитрий Рогозин,Верховная Рада,Роскосмос,
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