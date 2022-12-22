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1 час назад

Пегов объяснил, для чего вошел в группу по вопросам СВО

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Военный корреспондент Семен Пегов пояснил, что вошел в координационную группу по вопросам специальной военной операции на Украине, чтобы рассказывать о происходящем и приблизить победу.

Пегов объяснил, для чего вошел в группу по вопросам СВО
Фото: Телеграм-канал «WarGonzo»Телеграм-канал «WarGonzo»

Создание такой группы «документально, организационно» оформляет обязанность военкора честно рассказывать о происходящем на поле боя, обозначать «отдельные боевые точки», чтобы «приближать нашу общую победу», указал Пегов в своем Telegram-канале.

При этом не останутся без внимания те проблемы, с которыми военнослужащие сталкиваются не только на передовой линии, но и в тылу, подчеркнул военкор.

Пегов добавил, что для него это означает большую ответственность, он осознает, что нельзя подводить тех, кто находится в окопах, «эти люди буквально завоевали право быть услышанными».

«И я вижу свою задачу именно в этом – сделать так, чтобы у них было все необходимое. И на фронте, и на «гражданке», – указал военкор.

Корреспондент также отметил, что не сомневается в мотивации зампреда Совета Федерации Андрея Турчака, возглавившего группу, и подчеркнул, что несколько раз с ним был на фронте.

«Он один из первых отечественных политиков такого ранга, кто публично и без оглядки поддержал народ Донбасса. В столице ДНР его уже считают своим, донецким. А такого отношения – те, кто в теме, тот в курсе – на ровном месте не будет», – добавил Пегов.

Он выразил уверенность в том, что группа под руководством Турчака станет реальным и эффективным механизмом по передаче максимально достоверной информации о происходящем в зоне СВО до центра принятия решений.

Общество,Семен Пегов,Андрей Турчак,Совет Федерации,
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