Врач описал последствия ранения Рогозина в спину

«Насколько я прочитал эти новости, он никак не парализован. Соответственно, нет повреждений спинного мозга, поэтому осколок там останется на всю жизнь. Если он застрял в самом позвонке, в косточке, то застрял и застрял. Если он находится в мягких тканях, возможно, те врачи на том оборудовании не могут его достать, потому что нужна специальная аппаратура. То, что он не парализован, означает, что спинной мозг не задет, значит, ничего критически страшного не произошло», — описал последствия ранения специалист.