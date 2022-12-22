Миллиардер Доронин переписал на мать построенный для Наоми Кэмпбелл дом

Российский миллиардер Владислав Доронин переписал на свою мать дом Capital Hill, который построил в подмосковной Барвихе для своей бывшей возлюбленной, супермодели Наоми Кэмпбелл. Проект резиденции разрабатывала ирако-британский архитектор Заха Хадид. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После расставания с моделью Доронин выставлял резиденцию на продажу за 6,4 миллиарда рублей. Однако теперь стало известно, что владение перешло к матери предпринимателя. Другие подробности сделки неизвестны.

Хадид начала работу над проектом в 2006 году. Процесс завершился через 12 лет уже после ее смерти. Особняк находится в сосновом лесу и выполнен в футуристическом стиле из светлых блоков и стеклянных элементов. Верхний этаж возвышается над деревьями на высоту 22 метра. Уникальная резиденция обошлась Доронину в 140 миллионов долларов.