На востоке Приморского края ввели режим ЧС из-за непогоды

Режим ЧС введен на востоке Приморского края - в Дальнегорском городском округе, сообщает пресс-служба муниципальной администрации.

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"На территории Дальнегорского округа введен режим ЧС. Решение принято 22 декабря на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

В округе продолжает идти снег, специалисты занимаются расчисткой дорог и территорий. Дальнегорский перевал по-прежнему закрыт, сотрудники ГИБДД пропускают только полноприводные машины. Проезд по дороге Краснореченск - Рудная Пристань, в сторону перевала Китовое Ребро, в 380 км от Хабаровска, возобновлен.

В Приморье объявлено штормовое предупреждение. В связи со смещением южного циклона вблизи побережья Приморского края 21-23 декабря ожидается резкое ухудшение погодных условий. Количество выпавшего снега может составить одну-две, на востоке края - три-четыре месячные нормы. Ожидаются гололедные явления, местами сильные, метель, в континентальной части края при ветре 15-20 м/с, на побережье порывами до 22-27м/с.