Приставы разъяснили россиянам условия запрета на выезд из страны

Задолженности по алиментам и имущественному ущербу могут стать причиной запрета на выезд россиян из страны. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщает РИА Новости.

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Представитель ведомства разъяснил, что ограничения могут быть введены за следующие задолженности: о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда в результате преступления. Также запретить покидать Россию могут из-за долгов неимущественного характера.

Уточняется, что ограничить выезд из страны могут при условии, что сумма задолженности по исполнительному документу о невыплате алиментов, возмещения причиненного здоровью вреда, имущественного ущерба или морального вреда превышает 10 тысяч рублей. По иным категориям исполнительных производств порог задолженности составляет 30 тысяч рублей.

Кроме того в ФССП обратили внимание, что если должник в течение двух месяцев после окончания срока для добровольного погашения долга так и не погасил задолженность, то ему вправе ограничить выезд из страны, даже если сумма задолженности 10 тысяч рублей.