Россияне признались в негативном влиянии санкций на их работу

Семь из десяти россиян признались, что события 2022 года негативно отразились на их работе или поиске таковой, пишет РБК со ссылкой на исследование HeadHunter.

Фото: ТАСС ТАСС

Сильнее всего события уходящего года повлияли на карьеру мужчин — это отметили 70 процентов опрошенных. Среди женщин показатель составил 65 процентов. В возрастном разрезе самой пострадавшей группой стали 25–34-летние, а наименее всего — россияне старше 55 лет.

Большинство (62 процента) заметили негативные последствия санкционного давления на свою работу, только четыре процента заявили, что санкции пошли на пользу. Негативное влияние больше всего проявилось в работе тех, кто связан с искусством и массмедиа, маркетингом и рекламой, ИТ и телекомом. О нем сообщили около 80 процентов представителей этих отраслей.