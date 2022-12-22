Ивлев признался, что не видится с первой женой после развода

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев в интервью Насте Ивлеевой рассказал о взаимоотношениях с первой супругой после развода.

Фото: ivlevchef/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) ivlevchef/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Ивлев развелся с женой Марией довольно тяжело, однако бывшие возлюбленные не стали устраивать разборки в публичном пространстве. В первом браке у телеведущего родилось двое детей, с которыми он поддерживает теплые отношения.

«Сына я вообще поселил почти рядом с собой, подарил ему квартиру, а Маруся ко мне приезжает», — объяснил он.

Однако, по словам Ивлева, он не видится с бывшей женой после развода. «Здесь все зависит от того, как люди разошлись. Мы не можем найти точки соприкосновения вообще. Лучше нам не видеться», — заявил ресторатор.