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1 час назад

Рогозин рассказал о своем состоянии после ранения

Никита Бородкин

Дмитрий Рогозин рассказал о состоянии после ранения в Донецке. В своем Telegram-канале он заявил, что осколок размером 3 на 4 мм вошел выше правой лопатки.

«У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали ещё несколько близких мне людей», — написал он.

Врачи ДНР оказывают помощь экс-главе Роскосмоса. Как ранее сообщил РИА Новости его помощник, медики считают, что попавший в позвоночник Рогозина осколок мины неизвлекаем.

«Врачи ДНР оказывают необходимую помощь Дмитрию Рогозину и попавшим вместе с ним под обстрел в Донецке специалистам группы военных советников. Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное. Сейчас ему проводится очередная перевязка», — рассказал он.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 декабря Рогозин отмечал свой день рождения в гостинице в Донецке, когда она попало под обстрел ВСУ.

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал Дмитрий Рогозин

Погибли два человека, еще пятеро, в том числе Рогозин, пострадали. Сейчас бывший глава Роскосмоса госпитализирован, угрозы его жизни нет.

Общество,Видео,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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