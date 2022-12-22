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12 минут назад

Москвичку возмутили «адские» цены на такси до Внуково

РИА "ФедералПресс"

Жительница Москвы пожаловалась на стоимость поездки в такси из района Отрадное до аэропорта Внуково. Она считает, что агрегаторы взвинтили цены из-за непогоды. Сначала в столице шел снег, а потом полил дождь.

Москвичку возмутили «адские» цены на такси до Внуково
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

«Это ад какой-то. Обычно от улицы Бестужевых до аэропорта Внуково доезжали за 1200 рублей. Сегодня утром такси стоит почти 3 тысячи рублей», - уточнила Елена Р.

По словам молодой женщины, цены на такси стали увеличиваться из-за непогоды. Также она считает, что стоимость растет еще и из-за приближения новогодних праздников.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Москве действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге.

Общество,Международный аэропорт Внуково,
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