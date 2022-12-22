Москвичку возмутили «адские» цены на такси до Внуково

Жительница Москвы пожаловалась на стоимость поездки в такси из района Отрадное до аэропорта Внуково. Она считает, что агрегаторы взвинтили цены из-за непогоды. Сначала в столице шел снег, а потом полил дождь.

Фото: РИА НОВОСТи РИА НОВОСТи

«Это ад какой-то. Обычно от улицы Бестужевых до аэропорта Внуково доезжали за 1200 рублей. Сегодня утром такси стоит почти 3 тысячи рублей», - уточнила Елена Р.

По словам молодой женщины, цены на такси стали увеличиваться из-за непогоды. Также она считает, что стоимость растет еще и из-за приближения новогодних праздников.