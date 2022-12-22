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36 минут назад

Россияне рассказали о желаемом количестве детей

Lenta.ruиещё 1

Около 34 процентов россиян заявили, что при планировании семьи хотели бы иметь двух детей. Такие данные назвало Агентство стратегических инициатив (АСИ), результаты исследования опубликовало РИА Новости.

Россияне рассказали о желаемом количестве детей
Фото: ТАССТАСС

По итогам опроса, 26 процентов респондентов планируют трех детей, 10 процентов хотят родить только одного ребенка, а пять процентов россиян сказали, что вообще не планируют рожать детей. Родить детей в количестве четырех и более желают 14 процентов опрошенных.

Также 66 процентов россиян не исключают, что при определенных обстоятельствах они могли бы создать многодетную семью. Отмечается, что население недостаточно хорошо осведомлено о том, какие меры поддержки предпринимает государство для повышения рождаемости — в частности, люди до 35 лет.

Ранее россияне рассказали о своем идеальном жилье. Почти половина россиян мечтают жить в загородном доме, в то же время одним из главных критериев при выборе недвижимости является транспортная доступность.

Общество,Агентство стратегических инициатив,
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