Россияне рассказали о желаемом количестве детей

Около 34 процентов россиян заявили, что при планировании семьи хотели бы иметь двух детей. Такие данные назвало Агентство стратегических инициатив (АСИ), результаты исследования опубликовало РИА Новости.

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По итогам опроса, 26 процентов респондентов планируют трех детей, 10 процентов хотят родить только одного ребенка, а пять процентов россиян сказали, что вообще не планируют рожать детей. Родить детей в количестве четырех и более желают 14 процентов опрошенных.

Также 66 процентов россиян не исключают, что при определенных обстоятельствах они могли бы создать многодетную семью. Отмечается, что население недостаточно хорошо осведомлено о том, какие меры поддержки предпринимает государство для повышения рождаемости — в частности, люди до 35 лет.