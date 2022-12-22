РАН заметил рост оптимизма россиян, несмотря на СВО

«Спустя девять месяцев после начала спецоперации на Украине россияне стали субъективно менее счастливыми, однако при этом уровень оптимизма в отношении будущего страны заметно вырос. „Парадоксальное“ повышение социального оптимизма более чем на 10 п. п. выявило сравнение результатов репрезентативных соцопросов, проведенных в начале февраля и в ноябре», — передает РБК слова Нестик.