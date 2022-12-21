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20 минут назад

Басков пожертвовал семьям участников СВО миллион рублей

Илья Родин

Певец и шоумен Николай Басков заявил на вручении премии «Мы рядом. Доброе дело», что решил перевести миллион рублей движению «Волонтеры Подмосковья» для помощи семьям военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Об этом пишет портал «360».

Басков пожертвовал семьям участников СВО миллион рублей
Фото: РИА Новости РИА Новости

Басков сообщил во время церемонии, что родился в офицерской семье и значительную часть детства провел в военных гарнизонах.

Певец подчеркнул, что россияне «должны стать лучше не только друг для друга, но и для нашей любимой страны, великой Родины, которую каждый из нас сегодня по-своему защищает».

Напомним, что премия губернатора Московской области проходит с 2013 года по инициативе главы региона. В этом году она направлена на поощрение инициатив по поддержке спецоперации, а также укрепления территориальной целостности и суверенитета России. Кампания прошла в период с 22 по 28 ноября.

Общество,Николай Басков,
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