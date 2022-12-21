ВОЗ обеспокоил рост заражений COVID-19 в Китае

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в учреждении обеспокоены масштабной волной коронавируса в Китае. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он призвал власти Китая ускорить вакцинацию всех уязвимых слоев населения.

«В ВОЗ очень обеспокоены развитием ситуации в Китае, ростом количества сообщений о тяжелых случаях заболевания», – сказал Гебрейесус.

Отмечается, что с 2020 года власти Китая придерживались строгой политики «нулевой терпимости» к COVID-19. В борьбе с распространением вируса по всему Китаю применялся ряд строгих ограничений, локдауны и обязательный карантин.

При этом ранее Гебрейесус подверг такую политику Китая критике, а также подчёркивал необходимость «иного подхода в свете новой информации о вирусе». Власти Китая назвали такие заявления безответственными. Впрочем, после этого в стране действительно отменили ряд принятых ограничений.