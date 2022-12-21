В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
10 минут назад

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 миллионов

Елена Прошина

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 650 миллионов человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 миллионов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Точное число заболевших коронавирусом – 654 490 212 человек. Кроме того, от последствий заражения погибли уже 6 669 729 человек по всему миру. Больше всего как заражений, так и смертей зафиксировали в США. На долю Америки выпало 100 003 814 заражённых и 1 088 236 погибших человека. На втором месте антирейтинга находится Индия – 44 677 554 заражённых и 530 680 погибших. Третью строчку занимает Франция с 39174528 заражёнными и 161 788 погибшими. Это делает Францию страной с наибольшим числом заражённых COVID-19 в Европе.

Согласно данным портала Worldometer, который занимается сбором статистических данных, 21 декабря 2022 года коэффициент смертности на 1 миллион населения планеты составил 856,4. В США на 1 миллион человек погибли 3 327 человек, в Индии – 377, а во Франции – 2 451.

Ранее стало известно, что в России провели более 323,1 миллионов тестов на коронавирус.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители