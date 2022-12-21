Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 миллионов

Точное число заболевших коронавирусом – 654 490 212 человек. Кроме того, от последствий заражения погибли уже 6 669 729 человек по всему миру. Больше всего как заражений, так и смертей зафиксировали в США. На долю Америки выпало 100 003 814 заражённых и 1 088 236 погибших человека. На втором месте антирейтинга находится Индия – 44 677 554 заражённых и 530 680 погибших. Третью строчку занимает Франция с 39174528 заражёнными и 161 788 погибшими. Это делает Францию страной с наибольшим числом заражённых COVID-19 в Европе.