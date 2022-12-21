Неизвестным заболеванием в Афганистане оказалась крымская лихорадка

Причиной «неизвестного заболевания», из-за которого в Афганистане скончались двое детей, является крымская геморрагическая лихорадка. Об этом сообщил Роспотребнадзор у себя в Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В федеральной службе напомнили, что основными симптомами «неизвестного заболевания» являются лихорадка, кровотечение из носа и кровоточивость слизистой ротовой полости.

«По предварительным данным, причиной его вспышек стала широко распространенная в Афганистане крымская геморрагическая лихорадка — инфекция, передающаяся преимущественно через укусы клещей», — добавили в Роспотребнадзоре.

Там также отметили, что данное заболевание в государстве выявляют на протяжении нескольких десятилетий. Чаще всего случаи его вспышек фиксировали в провинциях Херат, Кабул, Балх и Тахар.

Говоря о возможности распространения крымской лихорадки в России, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что граждан страны «не нужно» об этом волноваться, поскольку служба «организовала надежную систему защиты от завоза опасных инфекций» и «принимает все необходимые меры санитарно-карантинного контроля». Более того Россия не имеет с Афганистаном прямого авиасообщения.