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39 минут назад

Неизвестным заболеванием в Афганистане оказалась крымская лихорадка

Елена Прошина

Причиной «неизвестного заболевания», из-за которого в Афганистане скончались двое детей, является крымская геморрагическая лихорадка. Об этом сообщил Роспотребнадзор у себя в Telegram-канале.

Неизвестным заболеванием в Афганистане оказалась крымская лихорадка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В федеральной службе напомнили, что основными симптомами «неизвестного заболевания» являются лихорадка, кровотечение из носа и кровоточивость слизистой ротовой полости.

«По предварительным данным, причиной его вспышек стала широко распространенная в Афганистане крымская геморрагическая лихорадка — инфекция, передающаяся преимущественно через укусы клещей», — добавили в Роспотребнадзоре.

Там также отметили, что данное заболевание в государстве выявляют на протяжении нескольких десятилетий. Чаще всего случаи его вспышек фиксировали в провинциях Херат, Кабул, Балх и Тахар.

Говоря о возможности распространения крымской лихорадки в России, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что граждан страны «не нужно» об этом волноваться, поскольку служба «организовала надежную систему защиты от завоза опасных инфекций» и «принимает все необходимые меры санитарно-карантинного контроля». Более того Россия не имеет с Афганистаном прямого авиасообщения.

Ранее сообщалось, что от «неизвестного заболевания» в государстве умерли двое детей. Вспышку выявили в округе Шахджой.

Общество,Роспотребнадзор,
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