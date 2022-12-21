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12 минут назад

ВОЗ надеется отменить статус пандемии коронавируса

Илья Родин

Специалисты Всемирной организации здравоохранения надеются, что в течение 2023 года смогут отменить статус пандемии коронавируса и обезьяньей оспы, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он добавил, что в 2022 году количество смертей от этих заболеваний значительно снизилось, пишет РИА «Новости».

ВОЗ надеется отменить статус пандемии коронавируса в новом году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы надеемся, что каждая из этих чрезвычайных ситуаций будет объявлена законченной в разное время в следующем году», - пояснил глава организации.

Тедрос Адханом Гебрейесус уточнил, что с момента пика в конце января 2022 года число еженедельно регистрируемых смертей от коронавируса сократилось почти на 90%.

Напомним, что чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC), требует скоординированного реагирования всех государств, входящих в организацию.

Общество,ВОЗ,
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