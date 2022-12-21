ВОЗ надеется отменить статус пандемии коронавируса в новом году

Специалисты Всемирной организации здравоохранения надеются, что в течение 2023 года смогут отменить статус пандемии коронавируса и обезьяньей оспы, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он добавил, что в 2022 году количество смертей от этих заболеваний значительно снизилось, пишет РИА «Новости».

«Мы надеемся, что каждая из этих чрезвычайных ситуаций будет объявлена законченной в разное время в следующем году», - пояснил глава организации.

Тедрос Адханом Гебрейесус уточнил, что с момента пика в конце января 2022 года число еженедельно регистрируемых смертей от коронавируса сократилось почти на 90%.