Открытие сезона на «Розе Хутор» отложили из-за аномального тепла

На фоне аномально теплой погоды горнолыжный сезон на курорте «Роза Хутор» откроется не 23 декабря, как было заявлено ранее, а позже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора курорта Александра Белокобыльского.

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«Открытие трасс для катания в связи с погодными условиями отложили на 29 декабря», — отметил он.

По словам Белокобыльского, из-за аномально теплого декабря нужный снежный покров не успел сформироваться, а высокие температуры пока не обеспечили эффективную работу снежных пушек.

«Согласно метеопрогнозам, скоро можно ожидать улучшения ситуации. Мы надеемся, что уже 29 декабря предложим нашим гостям идеальные трассы для катания, и все желающие смогут снять пробу с первого "вельвета"», — сказал собеседник агентства.

В нынешнем сезоне посетителям курорта будет доступна самая большая зона катания в России — 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. Кроме того, будут подготовлены 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны.