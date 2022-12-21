Катар отменяет ограничения на въезд для иностранных туристов

Катар с 23 декабря отменяет все ранее введенные ограничения на въезд для иностранных граждан. Об этом проинформировал национальны туристический офис страны Qatar Tourism.
Как уточняется, с указанной даты Катар будет открыт для всех путешественников. Туристам из России понадобится лишь заграничный паспорт.
Напомним, Катар ввел ограничения на въезд туристов с 1 ноября из-за приближающегося Чемпионата мира по футболу. В итоге прибывать в страну могли лишь иностранцы, имеющие Hayaa card – аналог паспорта болельщика стоимостью 500 риалов (8,5 тыс. рублей).
В турофисе добавили, что матчи ЧМ-2022 посетили почти 3,5 млн болельщиков. Средняя посещаемость матча превышала 50 тыс. человек. Встречи национальных сборных проходили в период с 20 ноября по 18 декабря. Победителем чемпионата мира стала сборная Аргентины, которая выиграла кубок уже в третий раз.