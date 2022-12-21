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8 минут назад

Названа причина роста заболеваемости гриппом в России

Семён Капранов

Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что рост заболеваемости гриппом среди населения России связан с ослаблением иммунитета после пандемии COVID-19.

По словам Лиознова, в прошлых сезонах мы практически не встречались с возбудителями ОРВИ, кроме коронавируса. Каждая встреча с возбудителями ОРФВИ ведет к формированию естественного иммунитета. Поэтому за последние два года он не сформировался

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«В течение двух лет мы — это глобально население Земли, а не только россияне — практически не встречались с возбудителями респираторных инфекций. В первом сезоне ковидном 2020-21 году практически не было гриппа и единичные случаи других респираторных инфекций», — пояснил ученый.

Он добавил, что в России регистрируется практически моноэпидемия, вызванная штаммом вируса гриппа H1N1pdm09.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил о возросшей нагрузке на поликлиники Москвы из-за ОРВИ и гриппа.

Эпидемиолог назвал главное вирусное заболевание сезона в России

В России на первое место среди вирусных заболеваний вышел грипп, рассказал в интервью «Известиям» замдиректора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Грипп станет главным вирусным заболеванием этого сезона», - пояснил Александр Горелов.

Эпидемиолог подчеркнул, что он уже доминирует почти во всех российских регионах, на него приходится порядка 50% всех диагнозов. Он добавил, что грипп опередил по количеству инфицированных коронавирус и ОРВИ.

По словам Горелова, на этой неделе темпы заболеваемости выросли на 35% и пока не снижаются.

Ученый предположил, что подъем заболеваемости продлится «весь период до новогодних праздников и сразу после них», затем пойдет на спад.

Россиян предупредили об опасных последствиях гриппа

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с «Известиями» назвал грипп наиболее тяжелой из всех респираторных инфекций и предупредил об опасных последствиях заболевания. По его словам, одним из основных осложнений является гриппозная пневмония.

«Возможно также поражение сердца и практически всех других органов и систем. Грипп — это сильный стресс для организма, удар фактически по всем органам и системам. Поэтому спектр осложнений может быть самый разнообразный, но наиболее уязвимы легкие», — заявил специалист.

Горелов отметил, что наиболее подвержены гриппу дети до пяти лет, люди старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания. Он добавил, что заболевание гриппом редко заканчивается смертью пациента, однако подчеркнул, что такие случаи были.

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Иммунолог Болибок: ношение масок снижает вероятность заражения гриппом в 100 раз

Если все люди будут правильным образом носить защитные маски, то вероятность передачи гриппа снизится в 100 раз. Об этом URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Если человек здоровый и не иммунный, то есть, не сделал прививку от гриппа, и носит маску, то вероятность заражения у него падает практически в 20 раз. Если человек, который заразился вирусом, носит маску, то в пять раз меньше вероятность, что он заразит окружающих. Соответственно, если оба носа закрыты, и вирусоносителя, и здорового, то вероятность падает в 100 раз», — сказал Владимир Болибок.

Специалист отметил, что эпидемия гриппа остановится, если люди будут соблюдать правила.

«С учетом индекса передачи, если мы снижаем вероятность заражения в 100 раз, то у нас коэффициент репликации (один из этапов в системе синтеза компонентов, — прим. URA.RU) в такой же пропорции снижается. Если для гриппа коэффициент репликации был на уровне 4-5, то есть один носитель заражает 4-5 человек, то здесь он практически никого не может заразить», — уточнил он.

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В Роспотребнадзоре рассказали, когда заболеваемость гриппом может пойти на спад

Свиной грипп охватил почти все регионы страны. В Пензенской области уже зафиксирован первый случай смерти человека от инфекции. Разбираемся, когда заболеваемость может пойти на спад и какие опасные последствия несет свиной грипп для детей и взрослых.

Тренд сезона

В этом году в России параллельно идут три эпидпроцесса – грипп, ОРВИ и ковид, отметили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, именно вирусы гриппа преобладают в циркулирующих болезнях респираторных инфекций.

"Самым распространенным из них является вирус А(H1N1)-2009, который циркулирует уже в 86 регионах", – уточнили в Роспотребнадзоре.

20 декабря стало известно, что в Пензенской области после заражения умер первый пациент. По данным заместителя министра здравоохранения региона Марины Воробьевой, умерший не был привит и при первых симптомах гриппа занялся самолечением.

"Обращение в медицинскую организацию спустя две недели после начала заболевания, увы, привело к необратимым последствиям", – сказала она.

Для периода до новогодних праздников и сразу после них обычно свойственен второй подъем заболеваемости гриппом и респираторными инфекциями, рассказал "Известиям" заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. К середине апреля же обычно все заканчивалось, уточнил эксперт.

В свою очередь, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью ТАСС добавила, что очередной рост заболеваемости может прийтись и на февраль-март. Влажная слякотная погода и скопления людей в закрытых помещениях – благоприятные условия для циркуляции вирусов, пояснила она. Говоря о возможном спаде, она также назвала апрель: "если тепло и солнышко, уже с середины апреля его (гриппа – Прим. ред.) практически не бывает".

Остановить и обезвредить

Грипп может оказывать серьезное влияние почти на все органы. Наиболее уязвимы в этом плане легкие, рассказали эксперты. Впоследствии инфекция способна спровоцировать другие проблемы со здоровьем, которые необязательно проявятся сразу.

"Заболевание, вызванное штаммом гриппа А(H1N1)2009, в ряде случаев приводит к быстрому развитию у пациента вирусной пневмонии. Ее выявляют при помощи компьютерной томографии. При значительном поражении легких – с помощью рентгена уже на третий-пятый день болезни", – сказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

Кроме того, грипп может давать осложнения на другие органы, приводя к миокардиту, нефропатии, невритам, развитию у пациента серозного менингита, аутоиммунного энцефалита, поражению его скелетной мускулатуры и другим заболеваниям.

Наталья Пшеничная

заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Свиной грипп также приводит к бактериальным осложнениям в лор-органах, добавила эксперт.

Чем тяжелее протекает болезнь, тем больше осложнений может возникнуть впоследствии, подчеркнул инфекционист Александр Горелов. Однако при легкой и бессимптомной форме это маловероятно, уточнил он.

В Роспотребнадзоре порекомендовали соблюдать меры профилактики: мыть руки с мылом и использовать антисептики, умывать лицо и промывать нос. Также необходимо протирать противомикробными средствами телефоны, планшеты и другие гаджеты. В любых общественных местах важно носить маску и соблюдать дистанцию не менее 1–1,5 метра. В случае недомогания нужно как можно скорее обратиться за помощью к врачам, не заниматься самолечением.

Грядущие же праздники, по мнению специалистов, лучше всего провести в кругу семьи и не собираться большими компаниями.

Исследования универсальной вакцины от гриппа и ковида могут завершиться к концу 2023 года

Исследования универсальной вакцины "Корфлювек" для защиты от гриппа и COVID-19 могут завершиться к концу 2023 года. Об этом в среду сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

"Примерные сроки окончания исследований [вакцины "Корфлювек"] - это конец 2023 года, потому что после второй фазы мы начинаем третью, где большее количество участников надо и наблюдений", - сказал он.

По словам Лиознова, сейчас институт заканчивает вторую стадию клинических исследований, в январе 2023 года будет подготовлен отчет. "По промежуточным данным мы видим очень позитивный эффект в том, что препарат работает, минимальное количество побочных эффектов", - добавил он.

Как рассказал директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, в том числе сейчас институт ведет работу над созданием универсальной вакцины, которая бы защищала от гриппа в течение трех-пяти лет. Это позволило бы отказаться от сезонной вакцинации.

Общество,Владимир Болибок,Александр Горелов,Сергей Собянин,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,
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