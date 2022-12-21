Названа причина роста заболеваемости гриппом в России

Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что рост заболеваемости гриппом среди населения России связан с ослаблением иммунитета после пандемии COVID-19.

По словам Лиознова, в прошлых сезонах мы практически не встречались с возбудителями ОРВИ, кроме коронавируса. Каждая встреча с возбудителями ОРФВИ ведет к формированию естественного иммунитета. Поэтому за последние два года он не сформировался

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«В течение двух лет мы — это глобально население Земли, а не только россияне — практически не встречались с возбудителями респираторных инфекций. В первом сезоне ковидном 2020-21 году практически не было гриппа и единичные случаи других респираторных инфекций», — пояснил ученый.

Он добавил, что в России регистрируется практически моноэпидемия, вызванная штаммом вируса гриппа H1N1pdm09.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил о возросшей нагрузке на поликлиники Москвы из-за ОРВИ и гриппа.

В России на первое место среди вирусных заболеваний вышел грипп, рассказал в интервью «Известиям» замдиректора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Грипп станет главным вирусным заболеванием этого сезона», - пояснил Александр Горелов.

Эпидемиолог подчеркнул, что он уже доминирует почти во всех российских регионах, на него приходится порядка 50% всех диагнозов. Он добавил, что грипп опередил по количеству инфицированных коронавирус и ОРВИ.

По словам Горелова, на этой неделе темпы заболеваемости выросли на 35% и пока не снижаются.

Ученый предположил, что подъем заболеваемости продлится «весь период до новогодних праздников и сразу после них», затем пойдет на спад.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с «Известиями» назвал грипп наиболее тяжелой из всех респираторных инфекций и предупредил об опасных последствиях заболевания. По его словам, одним из основных осложнений является гриппозная пневмония.

«Возможно также поражение сердца и практически всех других органов и систем. Грипп — это сильный стресс для организма, удар фактически по всем органам и системам. Поэтому спектр осложнений может быть самый разнообразный, но наиболее уязвимы легкие», — заявил специалист.

Горелов отметил, что наиболее подвержены гриппу дети до пяти лет, люди старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания. Он добавил, что заболевание гриппом редко заканчивается смертью пациента, однако подчеркнул, что такие случаи были.

Если все люди будут правильным образом носить защитные маски, то вероятность передачи гриппа снизится в 100 раз. Об этом URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Если человек здоровый и не иммунный, то есть, не сделал прививку от гриппа, и носит маску, то вероятность заражения у него падает практически в 20 раз. Если человек, который заразился вирусом, носит маску, то в пять раз меньше вероятность, что он заразит окружающих. Соответственно, если оба носа закрыты, и вирусоносителя, и здорового, то вероятность падает в 100 раз», — сказал Владимир Болибок.

Специалист отметил, что эпидемия гриппа остановится, если люди будут соблюдать правила.

«С учетом индекса передачи, если мы снижаем вероятность заражения в 100 раз, то у нас коэффициент репликации (один из этапов в системе синтеза компонентов, — прим. URA.RU) в такой же пропорции снижается. Если для гриппа коэффициент репликации был на уровне 4-5, то есть один носитель заражает 4-5 человек, то здесь он практически никого не может заразить», — уточнил он.

Свиной грипп охватил почти все регионы страны. В Пензенской области уже зафиксирован первый случай смерти человека от инфекции. Разбираемся, когда заболеваемость может пойти на спад и какие опасные последствия несет свиной грипп для детей и взрослых.

Тренд сезона

В этом году в России параллельно идут три эпидпроцесса – грипп, ОРВИ и ковид, отметили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, именно вирусы гриппа преобладают в циркулирующих болезнях респираторных инфекций.

"Самым распространенным из них является вирус А(H1N1)-2009, который циркулирует уже в 86 регионах", – уточнили в Роспотребнадзоре.

20 декабря стало известно, что в Пензенской области после заражения умер первый пациент. По данным заместителя министра здравоохранения региона Марины Воробьевой, умерший не был привит и при первых симптомах гриппа занялся самолечением.

"Обращение в медицинскую организацию спустя две недели после начала заболевания, увы, привело к необратимым последствиям", – сказала она.

Для периода до новогодних праздников и сразу после них обычно свойственен второй подъем заболеваемости гриппом и респираторными инфекциями, рассказал "Известиям" заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. К середине апреля же обычно все заканчивалось, уточнил эксперт.

В свою очередь, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью ТАСС добавила, что очередной рост заболеваемости может прийтись и на февраль-март. Влажная слякотная погода и скопления людей в закрытых помещениях – благоприятные условия для циркуляции вирусов, пояснила она. Говоря о возможном спаде, она также назвала апрель: "если тепло и солнышко, уже с середины апреля его (гриппа – Прим. ред.) практически не бывает".

Остановить и обезвредить

Грипп может оказывать серьезное влияние почти на все органы. Наиболее уязвимы в этом плане легкие, рассказали эксперты. Впоследствии инфекция способна спровоцировать другие проблемы со здоровьем, которые необязательно проявятся сразу.

"Заболевание, вызванное штаммом гриппа А(H1N1)2009, в ряде случаев приводит к быстрому развитию у пациента вирусной пневмонии. Ее выявляют при помощи компьютерной томографии. При значительном поражении легких – с помощью рентгена уже на третий-пятый день болезни", – сказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

Кроме того, грипп может давать осложнения на другие органы, приводя к миокардиту, нефропатии, невритам, развитию у пациента серозного менингита, аутоиммунного энцефалита, поражению его скелетной мускулатуры и другим заболеваниям.



Наталья Пшеничная



заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Свиной грипп также приводит к бактериальным осложнениям в лор-органах, добавила эксперт.

Чем тяжелее протекает болезнь, тем больше осложнений может возникнуть впоследствии, подчеркнул инфекционист Александр Горелов. Однако при легкой и бессимптомной форме это маловероятно, уточнил он.

В Роспотребнадзоре порекомендовали соблюдать меры профилактики: мыть руки с мылом и использовать антисептики, умывать лицо и промывать нос. Также необходимо протирать противомикробными средствами телефоны, планшеты и другие гаджеты. В любых общественных местах важно носить маску и соблюдать дистанцию не менее 1–1,5 метра. В случае недомогания нужно как можно скорее обратиться за помощью к врачам, не заниматься самолечением.

Грядущие же праздники, по мнению специалистов, лучше всего провести в кругу семьи и не собираться большими компаниями.

Исследования универсальной вакцины "Корфлювек" для защиты от гриппа и COVID-19 могут завершиться к концу 2023 года. Об этом в среду сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

"Примерные сроки окончания исследований [вакцины "Корфлювек"] - это конец 2023 года, потому что после второй фазы мы начинаем третью, где большее количество участников надо и наблюдений", - сказал он.

По словам Лиознова, сейчас институт заканчивает вторую стадию клинических исследований, в январе 2023 года будет подготовлен отчет. "По промежуточным данным мы видим очень позитивный эффект в том, что препарат работает, минимальное количество побочных эффектов", - добавил он.