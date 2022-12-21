Эксперты рассказали, как устроиться на работу за рубежом

Менеджер по продукту в американской платформе для найма фрилансеров Toptal Даниэль Фельдман рассказал российским айтишникам, как получить работу в компании за рубежом. Об этом сообщает Forbes.

По его словам, в первую очередь необходимо «резюме» в сервисе LinkedIn, а также побороть свою «цифровую застенчивость», чтобы активно писать о себе незнакомым людям. Эксперт отмечает, что сильная сторона жителей СНГ в том, что зачастую они хорошо подготовлены в области профессиональных навыков.

«Они легко справляются со сложными по западным меркам задачами, а найти следующую работу им кратно легче», – отметил Фельдман.

Но эксперт подчёркивает, что расслабляться всё равно не стоит – поиск первой зарубежной работы чаще всего представляет из себя долгий и тяжелый процесс. Кроме того, переход в западную компанию почти гарантированно влечет понижение в должности, но зачастую первое повышение может произойти уже через полгода-год работы.

«Вам придется причесать резюме, LinkedIn, найти множество рефералов в нужных вам компаниях, написать сценарии интервью с базой вопросов-ответов, отрепетировать свои истории о главных карьерных достижениях», – рассказал он.

Фельдман также советует составлять полностью писать своё резюме на английском языке самостоятельно, без помощи переводчика. Это поможет запомнить используемые формулировки.

«Вам также придется преодолеть “цифровую застенчивость” и научиться писать малознакомым людям с просьбами, ведь без этого шансы на успех кратно снижаются», – подытожил Фельдман.