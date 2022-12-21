В России оценили опасность неизвестной болезни в Афганистане

Слышали новость о вспышке неизвестного заболевания в Афганистане? СМИ пишут, что от загадочной болезни пострадало 80 человек. Есть несколько летальных исходов. <...> Роспотребнадзором организована надёжная система защиты от завоза опасных инфекций. Принимаются все необходимые меры санитарно-карантинного контроля. Кроме того, между Россией и Афганистаном нет прямого авиасообщения, — говорится в сообщении.