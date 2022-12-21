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43 минуты назад

Роспотребнадзор оценил опасность неизвестной болезни в Афганистане для РФ

News.ru

Вспышка неизвестной болезни в Афганистане, убившая двух человек, не представляет опасности для россиян, сообщает Роспотребнадзор в Telegram. Как утверждают в ведомстве, в России усилены меры защиты от привоза опасных инфекций.

В России оценили опасность неизвестной болезни в Афганистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, у Афганистана и РФ нет прямого авиасообщения, напомнили в Роспотребнадзоре.

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Слышали новость о вспышке неизвестного заболевания в Афганистане? СМИ пишут, что от загадочной болезни пострадало 80 человек. Есть несколько летальных исходов. <...> Роспотребнадзором организована надёжная система защиты от завоза опасных инфекций. Принимаются все необходимые меры санитарно-карантинного контроля. Кроме того, между Россией и Афганистаном нет прямого авиасообщения, — говорится в сообщении.

Общество,Роспотребнадзор,
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