В России оценили опасность неизвестной болезни в Афганистане

Вспышка неизвестной болезни в Афганистане, убившая двух человек, не представляет опасности для россиян, сообщает Роспотребнадзор в Telegram. Как утверждают в ведомстве, в России усилены меры защиты от привоза опасных инфекций.
Кроме того, у Афганистана и РФ нет прямого авиасообщения, напомнили в Роспотребнадзоре.
Слышали новость о вспышке неизвестного заболевания в Афганистане? СМИ пишут, что от загадочной болезни пострадало 80 человек. Есть несколько летальных исходов. <...> Роспотребнадзором организована надёжная система защиты от завоза опасных инфекций. Принимаются все необходимые меры санитарно-карантинного контроля. Кроме того, между Россией и Афганистаном нет прямого авиасообщения, — говорится в сообщении.