В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
22 минуты назад

В Москве умер заболевший ОРВИ годовалый ребенок

Lenta.ruиещё 2

В Москве умер заболевший ОРВИ годовалый ребенок. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

В Москве умер заболевший ОРВИ годовалый ребенок
Фото: lenta.rulenta.ru

По его данным, педиатр поставил ребенку диагноз «ОРВИ» за три дня до его смерти. Его 23-летняя мать утром обнаружила, что ребенок не дышал, а его руки были холодными. За несколько часов до этого россиянка кормила ребенка, после чего он уснул.

В настоящее время точная причина смерти ребенка устанавливается.

Ранее двое детей с признаками простуды скончались в Липецкой области. Один из погибших — восьмилетний школьник. Он в течение недели находился дома из-за ОРВИ, к медикам семья не обращалась. Мать мальчика ушла на работу в ночную смену, с ребенком остался дедушка. Утром пенсионер обнаружил внука мертвым в кровати. При похожих обстоятельствах скончался еще один ребенок.

В Пензенской области также зафиксировали смерть россиянина от гриппа. Пациент не обратился за медицинской помощью при первых признаках и занимался самолечением.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители