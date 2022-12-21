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27 минут назад

Мишустин рассказал о своих необычных детских увлечениях

Елена Прошина

Премьер-министр России Михаил Мишустин признался, что в детстве увлекался НЛО и астрономией, а также писал стихи. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Мишустин рассказал о странном увлечении из детства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время своего визита в подмосковный город Лобня Мишустин посетил школу, в которой учился, где встретился со своими учителями по физике и литературе.

«Лариса Анатольевна (школьная учительница литературы Мишустина — прим.) параллельно преподавала нам физику и астрономию. Астрономия была интереснее. Мы все время искали НЛО, приносили ей домой телескопы с друзьями», — сказал Мишустин, сидя за столом с учителями.

Премьер-министр также зачитал стих, посвященный его школьной учительнице, который он написал в детстве. Преподаватель поблагодарила Мишустина, отметив, что после этого она почувствовала себя значимым человеком.

Песков рассказал об опасных хобби Путина

Ранее в Кремле сообщали, что главным хобби президента России Владимира Путина является чтение. Пресс-секретарь также добавил, что российский лидер занимается английским несколько раз в неделю, смотрит телеканалы на этом языке.

Общество,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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