Путин спросил у рабочего о зарплатах за труд в экстремальных условиях

Президент России Владимир Путин во время церемонии ввода в эксплуатацию Ковыткинского газового месторождения спросил у рабочего «Газпрома» о зарплатах за труд в экстремальных условиях. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, это «десятки тысяч рублей». В свою очередь один из сотрудников ответил, что в среднем работники получают от 110 тысяч рублей.