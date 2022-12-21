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7 минут назад

Путин спросил у рабочего о зарплатах за труд в экстремальных условиях

News.ru

Президент России Владимир Путин во время церемонии ввода в эксплуатацию Ковыткинского газового месторождения спросил у рабочего «Газпрома» о зарплатах за труд в экстремальных условиях. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, это «десятки тысяч рублей». В свою очередь один из сотрудников ответил, что в среднем работники получают от 110 тысяч рублей.

По словам сотрудника, зарплаты начинаются от 90 тысяч руб с учетом подоходного налога. Он отметил, что при этом условия тяжелые: холод и загруженный рабочий день.

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