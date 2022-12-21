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17 минут назад

«Скажите Джозефу, чтобы встречал»: Пригожин снова обратился к Зеленскому

Никита Бородкин

Бизнесмен Евгений Пригожин вновь обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В Telegram-канале «Кепка Пригожина» он заявил, что мчится в США, куда сегодня отправился украинский лидер.

«Скажите Джозефу, чтобы встречал»: Пригожин снова обратился к Зеленскому
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что во вторник, 20 декабря. Зеленский прибыл в Артемовск (украинская сторона называет город Бахмутом) с необъявленным визитом для встречи с солдатами. После этого Пригожин в полушутливой форме обратился к украинскому президенту и предложил ему встретиться. В среду, 21 декабря, стало известно о ранее не афишированном визите Зеленского в Вашингтон.

«Владимир Александрович, так нечестно. Сижу, жду Вас у Бахмута. А вы хвостом вильнули и в США. Я, как и вы, патриот своей страны и так же с февраля никуда не уезжал. Ну что же, мчусь в США. Скажите Джозефу, чтобы встречал», — заявил Пригожин, явно имея в виду президента США Джо Байдена.

Напомним, что в США Зеленский должен провести переговоры Байденом, а после выступит обратится к сессии обеих палат конгресса. В Белом доме уже назвали визит украинского лидера «сигналом» президенту России Владимиру Путину о том, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Общество,Евгений Пригожин,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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