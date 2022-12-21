«Скажите Джозефу, чтобы встречал»: Пригожин снова обратился к Зеленскому

«Владимир Александрович, так нечестно. Сижу, жду Вас у Бахмута. А вы хвостом вильнули и в США. Я, как и вы, патриот своей страны и так же с февраля никуда не уезжал. Ну что же, мчусь в США. Скажите Джозефу, чтобы встречал», — заявил Пригожин, явно имея в виду президента США Джо Байдена.