Предсказано значительное повышение стоимости отдыха в Турции для россиян

Отдых в Турции может значительно подорожать для российских граждан в предстоящем году. Рост цен, вероятно, достигнет 20%, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что россияне столкнутся с ростом стоимости в том случае, если правительством республики будет введен новый налог для постояльцев отелей.
В публикации говорится, что, по данным
Федерации турецких отельеров, новая пошлина наряду с увеличением цены на содержание отелей повлечет за собой потерю примерно 20% прибыли.
«И, вероятно, эти убытки компенсируют за счет туристов», — отмечается в статье.
Вместе с тем подчеркивается, что большая часть договоров на 2023 год уже заключена между отельерами и туроператорами. Пересмотр условий, как отмечается, является сложной задачей.
Сейчас владельцы турецких гостиниц активно просят правительство ввести новый налог позднее – хотя бы через год.
Ранее издание Resmî Gazete, публикующее законы, указы, постановления и циркуляры, сообщило, что в следующем году в Турции начнут взимать двухпроцентный налог на проживание. Мера может вступить в силу с 1 января. Отмечалось, что налог будет взиматься за проживание в отелях, туристических деревнях, мотелях, пансионатах, гостевых домах и других объектах размещения непосредственно ими. Его могут включить и в туры.