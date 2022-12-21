Предсказано значительное повышение стоимости отдыха в Турции для россиян

Отдых в Турции может значительно подорожать для российских граждан в предстоящем году. Рост цен, вероятно, достигнет 20%, сообщает РЕН ТВ.

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Отмечается, что россияне столкнутся с ростом стоимости в том случае, если правительством республики будет введен новый налог для постояльцев отелей.

В публикации говорится, что, по данным

Федерации турецких отельеров, новая пошлина наряду с увеличением цены на содержание отелей повлечет за собой потерю примерно 20% прибыли.

«И, вероятно, эти убытки компенсируют за счет туристов», — отмечается в статье.

Вместе с тем подчеркивается, что большая часть договоров на 2023 год уже заключена между отельерами и туроператорами. Пересмотр условий, как отмечается, является сложной задачей.

Сейчас владельцы турецких гостиниц активно просят правительство ввести новый налог позднее – хотя бы через год.