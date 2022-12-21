Ювелир назвал самые популярные драгоценности у москвичей

«Среди золота в Москве и Санкт-Петербурге более популярно белое, в регионах —традиционное красное. Желтое золото востребовано мало, в основном в южных регионах. В целом возросла доля покупок в ценовом сегменте до десяти тысяч рублей», — рассказал эксперт.