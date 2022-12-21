Предсказано значительное повышение стоимости отдыха в Турции для россиян

Россиянам предсказали значительное повышение цен на отдых на курортах Турции в ближайшее время. Информацию об этом публикует РЕН ТВ.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации издания, туры в популярную пляжную страну могут подорожать на 20 процентов уже в 2023 году. Это произойдет при условии введения правительством республики нового налога для постояльцев отелей.

«Федерация турецких отельеров заявляет, что новая пошлина в комплексе с ростом стоимости содержания отелей приведет к потере примерно 20 процентов прибыли. И, вероятно, эти убытки компенсируют за счет туристов», — предупредили авторы материала.

При этом отмечается, что отельеры и туроператоры уже заключили большую часть договоров на 2023 год и пересмотреть их условия будет сложно. В настоящее время владельцы турецких гостиниц стараются убедить правительство отложить введение нового налога хотя бы на год.