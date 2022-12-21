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24 минуты назад

Предсказано значительное повышение стоимости отдыха в Турции для россиян

Lenta.ru

Россиянам предсказали значительное повышение цен на отдых на курортах Турции в ближайшее время. Информацию об этом публикует РЕН ТВ.

Предсказано значительное повышение стоимости отдыха в Турции для россиян
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, туры в популярную пляжную страну могут подорожать на 20 процентов уже в 2023 году. Это произойдет при условии введения правительством республики нового налога для постояльцев отелей.

«Федерация турецких отельеров заявляет, что новая пошлина в комплексе с ростом стоимости содержания отелей приведет к потере примерно 20 процентов прибыли. И, вероятно, эти убытки компенсируют за счет туристов», — предупредили авторы материала.

При этом отмечается, что отельеры и туроператоры уже заключили большую часть договоров на 2023 год и пересмотреть их условия будет сложно. В настоящее время владельцы турецких гостиниц стараются убедить правительство отложить введение нового налога хотя бы на год.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры начали продавать путевки в Турцию со скидками до 60 процентов на лето 2023 года. Ближе к завершению периода раннего бронирования скидки будут меньше. Так, в апреле приобрести тур на лето получится со скидкой только в 10 процентов.

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