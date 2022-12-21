Россиянам объяснили, куда жаловаться на падающие с крыш сосульки

В случае, если падение сосулек или глыб льда с крыши нанесло ущерб здоровью человека, или повредило его имущество, следует сфотографировать происходящее, по возможности составить акт в простой письменной форме, получить контакты свидетелей произошедшего, сообщил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Кроме того, по его словам, необходимо вызвать экстренные службы, полицию и скорую помощь.

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Я рекомендую вызвать скорую помощь и полицию. Врачи смогут грамотно зафиксировать любые травмы, а сотрудники полиции в рапорте опишут подробности происшествия. Эти документы будут иметь важнейшее юридическое значение, — заявил юрист.

Он добавил, что в 99% случаев в случившемся будет виновата управляющая компания, которая обслуживает здание. К ее сотрудникам можно предъявить претензии уголовно-правового характера за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинение вреда жизни и здоровью по неосторожности, причинение ущерба имуществу. Также в рамках гражданского судопроизводства можно взыскать все возникшие убытки и возместить расходы

Хочу дать один совет: не стоит ждать, когда с неба упадет сосулька или глыба льда. Если вы увидите вот-вот готовую сорваться вниз сосульку, не проходите мимо. Нужно предупредить находящихся рядом граждан об опасности и позвонить в любую экстренную службу. Даже если попадете не по адресу, вашу информацию все равно передадут в компетентную организацию, — резюмировал он.