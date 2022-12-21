Российский мэр заявил об отправке сына в Донбасс после скандала с флагом Украины

Глава Ангарска Сергей Петров заявил об отправке сына Александра в Донбасс после скандала с флагом Украины. Об этом российский мэр сообщил изданию «Подъем».

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«Он завтра уезжает в ЛНР», — приводит издание слова политика.

При этом Петров не уточнил, в каком качестве его сын отправится в Донбасс. Также он не стал объяснять, как близко юноша будет находиться к линии боевого соприкосновения, и в чем будут заключаться его задачи.

Петрова-младшего заметили в черной футболке с украинским флагом на горнолыжном курорте в Байкальске. По его словам, на него тут же обрушились с критикой и обвинениями в госизмене. Поэтому, рассказал мэр Ангарска, его сын решил присоединиться к российским военным в зоне проведения специальной военной операции (СВО).