Около 97% столичных школьников получили зачет по итоговому сочинению

Зачет по итоговому сочинению получили около 97% одиннадцатиклассников московских школ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.
«97% московских школьников получили зачет по итоговому сочинению, которое состоялось 7 декабря. Одиннадцатиклассники, которые пропустили экзамен по уважительной причине, а также те, кто получил неудовлетворительную оценку, смогут написать сочинение 1 февраля 2023 года», - говорится в сообщении.
Итоговое сочинение - одно из условий допуска к ЕГЭ. Кроме того, результаты сочинения могут учитываться как индивидуальное достижение при поступлении в определенные вузы.