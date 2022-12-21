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42 минуты назад

Около 97% столичных школьников получили зачет по итоговому сочинению

Агентство «Москва»

Зачет по итоговому сочинению получили около 97% одиннадцатиклассников московских школ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Около 97% столичных школьников получили зачет по итоговому сочинению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«97% московских школьников получили зачет по итоговому сочинению, которое состоялось 7 декабря. Одиннадцатиклассники, которые пропустили экзамен по уважительной причине, а также те, кто получил неудовлетворительную оценку, смогут написать сочинение 1 февраля 2023 года», - говорится в сообщении.

Итоговое сочинение - одно из условий допуска к ЕГЭ. Кроме того, результаты сочинения могут учитываться как индивидуальное достижение при поступлении в определенные вузы.

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