Около 97% столичных школьников получили зачет по итоговому сочинению

«97% московских школьников получили зачет по итоговому сочинению, которое состоялось 7 декабря. Одиннадцатиклассники, которые пропустили экзамен по уважительной причине, а также те, кто получил неудовлетворительную оценку, смогут написать сочинение 1 февраля 2023 года», - говорится в сообщении.