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31 минуту назад

"Наследие" стало словом года по версии Института Пушкина

Газета.Ru

"Наследие" стало словом года по версии Государственного института русского языка имени Пушкина. Об этом сообщается на официальной странице института в социальной сети "ВКонтакте".

Названо слово года по версии Института Пушкина
Фото: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина/VKПсковский театр драмы им. А. С. Пушкина/VK

В качестве источников для определения слова года использовались тексты русскоязычных СМИ в России и за рубежом и публикации в социальных сетях.

"Мы живем в очень неспокойное время и именно сейчас кажется важным идея переосмысления исторического прошлого, со всеми ошибками и достижениями, чтобы понимать тот путь, по которому нам следует двигаться. Не случайно уходящий год был объявлен Годом культурного наследия народов России", - прокомментировали результаты исследования в институте.

Ранее сообщалось, что композитор Игорь Матвиенко пригласил президента России Владимира Путина на премьеру оперы о князе Владимире.

Общество,Игорь Матвиенко,Владимир Путин,
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