Названо слово года по версии Института Пушкина

"Мы живем в очень неспокойное время и именно сейчас кажется важным идея переосмысления исторического прошлого, со всеми ошибками и достижениями, чтобы понимать тот путь, по которому нам следует двигаться. Не случайно уходящий год был объявлен Годом культурного наследия народов России", - прокомментировали результаты исследования в институте.