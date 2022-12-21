Названо слово года по версии Института Пушкина

"Наследие" стало словом года по версии Государственного института русского языка имени Пушкина. Об этом сообщается на официальной странице института в социальной сети "ВКонтакте".
В качестве источников для определения слова года использовались тексты русскоязычных СМИ в России и за рубежом и публикации в социальных сетях.
"Мы живем в очень неспокойное время и именно сейчас кажется важным идея переосмысления исторического прошлого, со всеми ошибками и достижениями, чтобы понимать тот путь, по которому нам следует двигаться. Не случайно уходящий год был объявлен Годом культурного наследия народов России", - прокомментировали результаты исследования в институте.
Ранее сообщалось, что композитор Игорь Матвиенко пригласил президента России Владимира Путина на премьеру оперы о князе Владимире.