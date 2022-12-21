Умер заслуженный артист России Иван Дробыш

Актер Иван Дробыш ушел из жизни. Об этом сообщается в официальном сообществе Курганского Театра Драмы в социальной сети "ВКонтакте".

"Он обладал исключительной работоспособностью и талантом, его любили и уважали все коллеги. Имя Ивана Степановича навсегда в истории Курганского театра драмы", - говорится в сообщении.

Дробыш родился в Белоруссии, в возрасте 14 лет переехал в Казахстан. В Курганской области актер оказался после того, как связал себя узами брака с возлюбленной и переехал к ней на родину. Дробыш получил звание заслуженного артиста России.