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38 минут назад

Скончался заслуженный артист России Иван Дробыш

Газета.Ru

Актер Иван Дробыш ушел из жизни. Об этом сообщается в официальном сообществе Курганского Театра Драмы в социальной сети "ВКонтакте".

Умер заслуженный артист России Иван Дробыш
Фото: Курганский Театр Драмы/VKКурганский Театр Драмы/VK

"Он обладал исключительной работоспособностью и талантом, его любили и уважали все коллеги. Имя Ивана Степановича навсегда в истории Курганского театра драмы", - говорится в сообщении.

Дробыш родился в Белоруссии, в возрасте 14 лет переехал в Казахстан. В Курганской области актер оказался после того, как связал себя узами брака с возлюбленной и переехал к ней на родину. Дробыш получил звание заслуженного артиста России.

Общество,Иван Дробыш,
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