Туристов предупредили об опасностях российских курортов

В новогодние праздники в горах Северного Кавказа и Мурманской области ожидается массовый наплыв туристов. Как пишет РИА Новости, о связанных с этим опасностях рассказал Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

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По прогнозу института, только на Красную Поляну могут приехать почти 300 тыс. человек. Схожий наплыв туристов ожидается и в горах Приэльбрусья, Домбая и Хибин. Увеличение числа отдыхающих связано из-за сложностей с выездом за рубеж, из-за чего туристам приходится выбирать альтернативу в виде отечественных курортов.