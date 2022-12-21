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6 минут назад

Туристов предупредили об опасностях российских курортов из-за наплыва людей

Никита Бородкин

В новогодние праздники в горах Северного Кавказа и Мурманской области ожидается массовый наплыв туристов. Как пишет РИА Новости, о связанных с этим опасностях рассказал Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Туристов предупредили об опасностях российских курортов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По прогнозу института, только на Красную Поляну могут приехать почти 300 тыс. человек. Схожий наплыв туристов ожидается и в горах Приэльбрусья, Домбая и Хибин. Увеличение числа отдыхающих связано из-за сложностей с выездом за рубеж, из-за чего туристам приходится выбирать альтернативу в виде отечественных курортов.

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Как предупреждают во ВНИИ ГОЧС, в этих регионах с начала зимы зафиксировано 12 случаев самопроизвольного схода лавин, что может быть опасно для отдыхающих, которые будут находиться в несанкционированных местах для катания на горных лыжах и сноубордах.

Общество,ВНИИ Сигнал,
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