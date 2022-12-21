Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии

Законом устанавливается, что сдача биометрических данных — абсолютно добровольный процесс. Принуждение к сдаче и дискриминация при оказании услуг будут наказываться. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных, — говорится в сообщении.