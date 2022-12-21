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34 минуты назад

Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии

News.ru

Госдума приняла закон, который запрещает принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении отказавшихся от ее сдачи, сообщается на сайте Госдумы. Отмечается, что россиянам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах.

Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Законом устанавливается, что сдача биометрических данных — абсолютно добровольный процесс. Принуждение к сдаче и дискриминация при оказании услуг будут наказываться. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных, — говорится в сообщении.

Также вводится запрет на хранение геномной информации, ограничивается перечень собираемой биометрии (только лицо и голос), запрещается использование биометрии детей без согласия родителей и запрещается передача биометрических данных за рубеж.

Общество,Госдума,
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