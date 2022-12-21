Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии

Госдума приняла закон, который запрещает принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении отказавшихся от ее сдачи, сообщается на сайте Госдумы. Отмечается, что россиянам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах.
Законом устанавливается, что сдача биометрических данных — абсолютно добровольный процесс. Принуждение к сдаче и дискриминация при оказании услуг будут наказываться. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных, — говорится в сообщении.
Также вводится запрет на хранение геномной информации, ограничивается перечень собираемой биометрии (только лицо и голос), запрещается использование биометрии детей без согласия родителей и запрещается передача биометрических данных за рубеж.