В России за сутки госпитализировали 1192 человека с коронавирусом. Накануне в больницы за 24 часа попали 1212 пациентов с COVID-19.

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Также за сутки в России выявили 7409 новых случаев, днём ранее — 7451.

Выписаны в связи с выздоровлением после COVID-19 8275 человек.

Также подтверждено 57 летальных исходов от коронавируса.