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1 час назад

В России за сутки госпитализировали 1192 человека с коронавирусом

RT на русскомиещё 4

В России за сутки госпитализировали 1192 человека с коронавирусом. Накануне в больницы за 24 часа попали 1212 пациентов с COVID-19.

В России за сутки госпитализировали 1192 человека с коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также за сутки в России выявили 7409 новых случаев, днём ранее — 7451.

Выписаны в связи с выздоровлением после COVID-19 8275 человек.

Также подтверждено 57 летальных исходов от коронавируса.

Ранее доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несёт больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.

Общество,COVID-19,
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