В России за сутки госпитализировали 1192 человека с коронавирусом. Накануне в больницы за 24 часа попали 1212 пациентов с COVID-19.
Также за сутки в России выявили 7409 новых случаев, днём ранее — 7451.
Выписаны в связи с выздоровлением после COVID-19 8275 человек.
Также подтверждено 57 летальных исходов от коронавируса.
Ранее доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несёт больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.